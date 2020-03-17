تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد على الأراضي المغربية.

وحسب بيان الوزارة المغربية، تتعلق حالة الوفاة بمواطن مغربي من مدينة سلا، ويبلغ من العمر 75 سنة.

كما أعلنت وزراة الصحة، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء قادم من فرنسا.

وأورد ذات البيان، أن الحالة الصحية للمصاب الجديد بالفيروس، مستقرة ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات الدار البيضاء.

لترتفع بذلك حصيلة الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، إلى 38 حالة مؤكدة.