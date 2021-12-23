تسجيل ثاني وفاة في العالم بأوميكرون

أعلنت وكالة الصحة بمعهد روبرت كوخ (RKI) في برلين. أن ألمانيا سجلت أول حالة وفاة بسبب نوع أوميكرون لفيروس كورونا اليوم الخميس.

وتراوح عمر الشخص الذي توفي بين 60 و 79 عامًا، وفقًا للهيئة الصحية لمعهد روبرت كوخ.

وحذر المسؤولون الألمان من أن البلاد قد تواجه موجة هائلة من الحالات الجديدة بسبب متغير أوميكرون.

حتى الآن، تم اكتشاف 3198 حالة أوميكرون في ألمانيا، مع زيادة في الحالات بنسبة 25 ٪ من الأربعاء إلى الخميس.

يأتي هذا الإعلان بعد أن قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ إنه يتوقع زيادة في عدد الحالات مقارنة بالعام الجديد.

وستفرض ألمانيا قيودًا جديدة اعتبارًا من 28 ديسمبر للحد من انتشار العدوى. وتشمل هذه الإجراءات قصر التجمعات الخاصة على 10 أشخاص كحد أقصى وإغلاق النوادي الليلية.

وسعت ألمانيا أيضًا قيود السفر، مما أجبر المسافرين القادمين من المناطق المتضررة مثل جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة على الحجر الصحي.

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