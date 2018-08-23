 تسجيل ثمانية ملايين مصطاف بولاية مستغانم خلال الصيف

سجلت ولاية مستغانم توافد أزيد من ثمانية ملايين و140 ألف مصطاف قصدوا الولاية من أجل السياحة في شواطى الولاية ومختلف المناطق.

وحسبما علم من مصالح الحماية المدنية،فإن عدد السواح والزوار قد سجل في الفترة مابين بداية جوان ومنتصف شهر أوت الحالي.

وذكر بيان لذات المصالح،فإن الأعوان المسؤولين على حراسة السواحل،قاموا بــ 2486 تدخل مكن من إنقاذ 1422 مصطاف من الغرق.

كما تم إسعاف حوالي733 آخرين مع تحويل 322 نحو المراكز الصحية والمؤسسات الإستشفائية القريبة في نطاق الولاية.

وافاد بيان مصالح الحماية المدنية،أنه قد تم تسجيل ثماني حالات غرق في شواطئ غر محروسة والخطيرة خلال فترة الصيف.