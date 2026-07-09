تسجيل حادث بمصفاة أرزيو في وهران

أعلنت شركة سوناطراك عن تسجيل حادث على مستوى مصفاة أرزيو المنطقة الصناعية بأرزيو ولاية وهران.

وحسب بيان لها، فقد وقع الحادث اليوم الخميس على الساعة الثانية وثلاثين دقيقة (02:30) صباحًا، على مستوى مصفاة أرزيو، الواقعة بالمنطقة الصناعية بأرزيو، ولاية وهران. وتحديدًا على مستوى وحدة التعبئة الوحدوية للزيوت النهائية سعة 5 لترات 3900.

وأشارت سوناطراك، إلى أنه قد تمت السيطرة الكاملة على الوضع على الساعة الرابعة وأربعين دقيقة (04:40) صباحًا. دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، وذلك بفضل تفعيل مخطط المساعدة المتبادلة، وتسخير الوسائل التابعة لمركز القيادة التكتيكية بأرزيو، وبمساعدة مصالح الحماية المدنية. كما تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من طرف سوناطراك من أجل تحديد أسباب هذا الحادث.

من جهتها وبهذا الخصوص، فإن سوناطراك تطمئن شركاءها وزبائنها بأن إنتاج الوقود وزيوت التشحيم لم يتأثر بهذا الحادث، وأن تموين السوق الوطنية انطلاقا من مصفاة أرزيو يسير بشكل عادي، دون تسجيل أي اضطراب.

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