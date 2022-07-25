تسجيل حالات إغماء وإصابة بضربات شمس وسط مصطافين في عنابة

سجلت، أمس، مصالح الحماية المدنية في عنابة، العديد من الإصابات وسط المصطافين، الذين تعرضوا لضربات الشمس والإغماءات، بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة المسجلة على مستوى العديد من ولايات شرق الوطن.

وقامت مصالح الحماية المدنية، حسب مصادر “النهار”، بتحويل ما يزيد عن عشرة مواطنين من مختلف شواطئ الولاية نحو المراكز الطبية والاستشفائية لتعرضهم لضربات الشمس وإغماءات، فيما تم إنقاذ، نهاية الأسبوع المنصرم، العديد من الأطفال من الغرق.

تمّ تحويلهم إلى المصالح الاستشفائية والطبية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

من جهة أخرى، سجلت مصالح الحماية المدنية مند بداية موسم الاصطياف، أربع حالات غرق، مما تطلب تفعيل مخطط استعجالي، وتحسيس المصطافين من خلال أعوانها الموزعين عبر شواطئ الولاية، خاصة “سيرايدي وشطايبي والبوني”، في حين تم تحسيسهم وتوعيتهم عن طريق توجيهات، وكذا التعليمات وإرشادات فيما يخص احترام الرايات، مع عدم السباحة إلى مسافات طويلة لكي لا يتعرضون للغرق.

مع تحسيس المواطنين بخطورة السباحة في المناطق الصخرية الوعرة التي تتسبب لهم في إصابات بالغة الخطورة على مختلف الجسم.