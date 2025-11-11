تسجيل حالات “الجرب” في المدارس.. وزارة الصحة تكشف الحقيقة!

أفاد المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، الدكتور جمال فورار، أن تقارير الصحة المدرسية أكدت وجود حالات الإصابة بداء الجرب في بعض المدارس.

وأضاف فورار في تصريح له اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية بخصوص الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة التي نظمتها وزارة الصحة بمقر المعهد الوطني للصحة العمومية بالأبيار. أنه قد تم تسجيل حالات الإصابة بداء الجرب في ولايتين.

وأشار في ذات السياق، إلى أن الأمر إتخذ بجدارة. وتم تفعيل وحدات الكشف والمتابعة وقد تم القضاء على هذا المشكل.

