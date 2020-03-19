تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تيسمسيلت

أعلنت مديرية الصحة والسكان بتيسمسيلت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولاية، اليوم الخميس.

وحسب بيان للمديرية، تتعلق حالة الإصابة بمواطن من ولاية تيسمسيلت، كان قد سافر إلى دولتي فرنسا وألمانيا يوم 3 مارس 2020، ودخل إلى الجزائر يوم 15 مارس 2020.

أين ظهرت على الشخص، بعض أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس ،حيث تم إستشفائه يوم 17 مارس الجاري، مع نزع عينات من اللعاب وإرسالها إلى معهد باستور لتحليلها.

وأكدت نتيجة التحاليل التي صدرت اليوم الخميس على الساعة الحادية عشر صباحا، إصابة المشتبه فيه بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وعليه فإن مصالح الصحة باشرت المرحلة الثانية من التحقيق لدى محيط المصاب، للكشف عن إمكانية وجود حالات أخرى التي كانت على علاقة مباشرة به.

وطالبت ذات المصلحة من كافة الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المواطن المصاب بالفيروس، وظهرت عليهم أعراض الأنفلونزا، حمل القناع الوقائي والتقدم للمصالح الصحية للكشف عليهم.