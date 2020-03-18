تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في وهران

سجلت المركز الإستشفائي الجامعي بوهران اليوم الأربعاء دخول حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتم وضعه تحت الحجر الصحي.

المصاب طبيب يبلغ من العمر 39 سنة كان في فرنسا مؤخرا وهومتواجد بالحجر الصحي بمصلحة الأمراض المعدية. بذات المستشفى.

وحسب خلية الإعلام لذات المستشفى فقد تم أخد عينة منه وإرسالها إلى معهد باستور أمس الثلاثاء أين ظهرت النتائج إيجابية.

وعلى إثر ذلك شرعت إدراة المستشفى الشروع في التحقيق الوبائي لمعرفة الذين كانوا على اتصال مباشر بالمصاب.

كما تم تجنيد كل طاقم طبي وشبه طبي ومدراء المناوبة .