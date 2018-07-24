تسجيل حالتين مشتبه بهما بوباء البوحمرون ببريان بغرداية

سجّلت العيادة المتعددة الخدمات ببريان حالتين شبه مؤكّدة لوباء البوحمرون تخص امرأتين تبلغان على التوالي 20 و 40 سنة.

و كشف مصدر طبي متخصص للنهار أون لاين، أنّ الأعراض التي تظهر عليهما من الإرتفاع الكبير في درجة الحرارة.

و كذا البقع التي تظهر على أفواههم و أعراض أخرى تؤكّد إصابتهما بالوباء.

و أكّدت المصالح الطبيّة إصابتين ببلدية بريان بعد إرسال التحاليل إلى معهد باستور.

و تتخوّف المصالح الطبيّة من تحوّل منطقة بريان إلى بؤرة للوباء حيث ركزت هذه الأخيرة على القيام بتحقيقات طبيّة.

بعد تأكّد إصابة 9 أشخاص منهم 3 ينحدرون من ولاية الجلفة تمّ اكتشاف إصابتهم بوباء البوحمرون منذ مطلع السنة الحالية.

وهذا ضمن أكثر من 200 حالة مشتبه بها.