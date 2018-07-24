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تسجيل حالتين مشتبه بهما بوباء البوحمرون ببريان بغرداية

أخبار الجزائر
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تسجيل حالتين مشتبه بهما بوباء البوحمرون ببريان بغرداية
بقلم عاصم بوخاري

سجّلت العيادة المتعددة الخدمات ببريان حالتين شبه مؤكّدة لوباء البوحمرون تخص امرأتين تبلغان على التوالي 20 و 40 سنة.

و كشف مصدر طبي متخصص للنهار أون لاين، أنّ الأعراض التي تظهر عليهما من الإرتفاع الكبير في درجة الحرارة.
و كذا البقع التي تظهر على أفواههم و أعراض أخرى تؤكّد إصابتهما بالوباء.
و أكّدت المصالح الطبيّة إصابتين ببلدية بريان بعد إرسال التحاليل إلى معهد باستور.
و تتخوّف المصالح الطبيّة من تحوّل منطقة بريان إلى بؤرة للوباء حيث ركزت هذه الأخيرة على القيام بتحقيقات طبيّة.

بعد تأكّد إصابة 9 أشخاص منهم 3 ينحدرون من ولاية الجلفة تمّ اكتشاف إصابتهم بوباء البوحمرون منذ مطلع السنة الحالية.
وهذا ضمن أكثر من 200 حالة مشتبه بها.


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