تسجيل حالتي إصابة بكورونا وصفر وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265741 إصابة.

كما بلغ عدد ضحايا الفيروس بالبلاد 6874، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل مريض واحد للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178336. فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، لم تسجل الجزائر أمس الأحد أية إصابة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ بداية ظهور الجائحة منذ عامين.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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بيطام.. كورونا لن يذهب نهائيا والمعتمرون مدعوون لتوخي الحذر!

قال الباحث والمختص في الأمراض المتنقلة والاستوائية، ايدير بيطام، أن سبب الوضعية الوبائية في الجزائر هو اكتساب المناعة الطبيعية. كما أوضح بيطام، أن 95 بالمائة من المواطنين اكتسبوا مناعة طبيعية وليس اللقاحية، بسبب الانتشار السريع لطفرة كورونا “أوميكرون”.

في حين، أشار بيطام خلال مكالمة هاتفية للنهار، إلى أن الاستقرار في حالات كورونا لا يعني الأمان طويل المدى، لأن المناعة الطبيعية لا تدوم طويلا. عكس -يضيف المتحدث- المناعة اللقاحية التي تدوم أكثر من عام.

كما أضاف بيطام، أن الموجة القادمة ستكون خفيفة، لأن الفيروس فشل ولا يستطيع أن يعطي شراسة. مشيرا إلى أن الفيروس لن يذهب، لأنه تأقلمت مع الانسان وكل شهر تظهر طفرة جديدة.

في حين، دعا بيطام المعتمرين، إلى توخي الحذر، بسبب ظهور فيروس جديد في السعودية “مارسكون”. مضيفا أن خزان الفيروس هو الجمل الذي اختلط بوباء كورونا. تابعا، أن هذه الطفرة صعبة وتوجد فقط في السعودية ولم تخرج الى بلدان أخرى.

وعن فتح الحدود، قال المتحدث، إن “في الحقيقة الحدود نستطيع أن نفتحها ولا يوجد مشكل ويجب التعايش مع كورونا”. مضيفا “لكن بالاحترازات والتلقيح.