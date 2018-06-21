تسجيل حالتي غش في الباك بمعسكر

تمكنت مديرية التربية لولاية معسكر، من تسجيل حالتي غش بأساليب تقليدية، أين تم إقصاء المترشحين.

وحسب مصادر لـ النهار ، فإن المترشحين الذين تم القبض عليهما بتهمة الغش من الأحرار بإستعمال قصاصات ورقية .

في حين لم يتم تسجيل، أي حالة تاخرعدا الغيابات التي وصلت نسبتها 7% أي بما يعادل 120 غائب بالبنسبة للمترشحين النظاميين

بينما غاب 400 مترشح من فئة الأحرار أي بمجموع 520 غائب من أصل 11776 مترشح.

كما لم يتم الإبلاغ عن أي محاولة غش عن طريق هذه الوسائل التكنولوحية،وهذا ونتيجة الترتييات الامنية المشددة من مراقبة وتفتيش.

وكذا سحب كل الوسائل التكنولوجية من المترشحين والأساتذة والمراقبين.