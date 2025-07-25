تسجيل حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر 4 ولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الجمعة الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 17:30.

وتدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إخماد حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر 4 ولايات.

وسجلت ولاية برج بوعريريج حريق غابة بالمكان المسمى منطقة القريو طريق البوني نقطة حدودية بين 3 بلديات بلدية جعافرة، القلة، وتفرق.

كما عرفت ولاية تبسة حريق غابة بالمكان المسمى جبل الحوض ببلدية مرسط وعملية إخماد الحريق متواصلة.

في حين بولاية قالمة سجل حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى راس الناقة قرية عين تحميمين ببلدية مجاز الصفاء.

وتدخل أعوان الحامية المدنة ببلدية بن جراح من أجل حريق أدغال وأحراش بالنقطة الحدودية بين 3 بلديات تم إخماد الحريق نهائيا.

وإندلع بولاية ميلة حريق غابة بالمكان المسمى مشتة عين كبيرة ببلدية تسالة المطاعي

وأيضا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة هباشة ببلدية حمالة تم إخماد الحريق نهائيا.