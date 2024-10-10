تسجيل حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر 7 ولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الخميس الحـالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة السابعة مساء.

وأوضحت المديرية ذاتها أن عدداً من حرائق الغابات، الأدغال والأحراش سجلت على مستوى 7 ولايات.

ولاية بجاية

تسجيل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى إحدادن بلدية بجاية، تم إخماده نهائيا. وحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أبو حاتم بلدية بجاية، وتم إخماده نهائيا. بالإضافة إلى حريق أدغال وأحراش بأولاد ناصر بلدية ذراع القايد، وتم إخماده نهائيا.

كما شهدت غابة اعرز عباس بلدية بني كسيلة حريق، وتم إخماده نهائيا.

ولاية سكيكدة

إندلع حريق غابة بالمكان المسمى سطحية بلدية بوشطاطة محمود ولا تزال عملية الحراسة متواصلة. كما تم تسجيل حريق أدغال وأحراش منطقة لمساسخة بلدية الشرائع، وتم إخماده نهائيا.

ولاية تيبازة

حريق غابة بالمكان المسمى دوار سعدونة الشرقية بلدية قوراية، وتم إخماده نهائيا.

حرائق محاصيل زراعية

ولاية بسكرة

حريق حشائش يابسة و نخيل بالمكان المسمى منطقة الكدية بلدية شتمة ، وتم إخماده نهائيا.

ولاية تامنغست

حريق نخيل بالمكان المسمى اهليفن بلدية تامنغست ، وتم إخماده نهائيا.

ولاية قالمة

حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى شعبة لذياب بلدية بوحشانة ، وتم إخماده نهائيا.

ولاية المغير

حريق نخيل بالمكان المسمى مزرعة بن سبتي محمد الصغير بلدية سيدي عمران ، وتم إخماده نهائيا.