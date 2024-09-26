تسجيل حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر 6 ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، مساء اليوم الخميس، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، على الساعة الخامسة والنصف عصراً.

وأوضحت المديرية ذاتها أنه تم تسجيل عدد من حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر 6 ولايات:

ولاية بجاية

تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بـ إباريسن، بلدية القصر. لا تزال عملية إخماد الحريق متواصلة.

كما سجل حريق أدغال وأحراش في تالة عطى. ولا تزال عملية إخماد الحريق متواصلة.

وبتشروفت واقنطاس سجل حريق أدغال وأحراش تم إخمادهما نهائياً.

ولاية تيزي وزو

شهدت منطقة آيت مسعود، بلدية مكيرة حريقين بأدغال وأحراش، تم إخماد الحريق نهائيا بينما الثاني تتواصل به عملية الحراسة.

كما سجل حريق أدغال وأحراش بذراع السلامة بلدية ذراع الميزان، تم إخماده نهائيا. وكذا حريق أدغال وأحراش بقرية تقمونت عزوز تم إخماده نهائيا.

ولاية المدية

سجل حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى أولاد ساسي وفرقة نعامين ببلدية تابلاط. ولا تزال عملية الحراسة متواصلة، والحريق الثاني أخمد نهائيا.

حرائق المحاصيل الزراعية

ولاية بجاية

سجل حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى بوشيبان ببلدية أوزلاقن، عملية إخماد الحريق متواصلة.

ولاية سطيف

حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى أولاد سيدي عليب بلدية عين الروى، عملية إخماد الحريق متواصلة.

ولاية برج بوعريريج

سجل حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى بلهوشات ببلدية يرج زمورة تم إخماده نهائيا.

ولاية ميلة

حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى مشتة قوبعة ببلدية اعميرة أراس، تم إخماده نهائيا.