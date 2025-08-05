تسجيل حرائق بـ 7 ولايات

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية حرائق على مستوى 7 ولايات تم اخمادها كليا من قبل رجال الإطفاء

وكشف بيان للمديرية نشرته على منصة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 8و نصف من صباح اليوم .

حيث تم تسجيل على مستوى ولاية بجاية حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى بوهرو بلدية ذراع القايد. و حريق أدغال و أحراش بقرية أيت مرعي بلدية خراطة.

وفي ولاية تيزي وزو تم تسجيل حريق على مستوى غابة بقرية ابكارن بلدية بوزغن و حريق ثاني على مستوى أدغال و أحراش بحي دبي و إحذيقاون بلدية أزفون و وقنون.

أما في ولاية ميلة فقد تم تسجيل حريق أدغال و أحراش بمشتة أولاد طاق بلدية العياضي برباس.

كما تم تسجيل حريق غابة اينو غيسن و ايش علي بلدية اينوغيسن بولاية باتنة

وفي سطيف تم تسجيل حريق أدغال و أحراش بقرية تاغرورت بلدية بابور، كما تم تسجيل حريق غابة بمنطقة مزاتة بلدية أولاد أعطية بولاية سكيكدة.وحريق أدغال و أحراش بقرية ايت عمارة بلدية تيمزريت على مستوى ولاية يومرداس