تسجيل حرائق غابات، أدغال وأحراش عبر 10 ولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 18:00 من مساء اليوم.

وحسب بيان للمديرية ذاتها، تم تسجيل حرائق غابات، أدغال وأحراش على مستوى 10 ولايات.

ولاية المدية

سجلت مصلح الحماية المدنية حريق غابة بالمكان المسمى سلان بلدية الحمدانية، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

ولاية تيزي وزو

تسجيل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى عطوش بلدية ماكودة أبين، تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة. كما سجل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى سيدي علي موسى بلدية سوق الإثنين.

بالإضافة إلى حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى المدينة الجديدة بلدية تيزي وزو، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية بجاية

عرفت بلدية بوحمزة حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى إيمحفودن، وتم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية تيسمسيلت

شهدت بلدية اليوسفية حريق أدغال وأحراش مدخل، تم إخماد الحريق نهائيا.

بينما سجلت حرائق المحاصيل الزراعية عبر كل من:

ولاية المدية

تشجيل حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى بزيز بلدية تمزقيدة، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية البليدة

شهدت بلدية موزاية حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى المزرعة رقم 19، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية الجلفة

سجلت بلدية دار الشيوخ حريق محاصيل زراعية بمنطقه حاسي القوراري.

ولاية سطيف

شهدت بلدية عين أرنات حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية خلفون.

ولاية قالمة

سجلت مصالح الحماية المدنية حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة خليل بشير رقم 02 بلدية بومهرة أحمد.

ولاية المغير

حريق نخيل بالمنطقة الفلاحية الجر.