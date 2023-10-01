تسجيل حرائق غابات في 3 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة للحرائق إلى غاية الساعة 17سا00د من نهار اليوم الأحد.

وحسب إحصائية الحماية المدنية، فقد تم تسجيل 3 حرائق غابات قي ثلاث ولايات من الوطن.

ويتعلق الأمر بحريق اندلع بغابة أمريح ببلدية درقينة في ولاية بجاية، حيث تبقى عملية اخماده متواصلة.

كما تم تسجيل حريق يغابة قرية ايكوسا بلدية بوزغن ولاية تيزي وزو، حيث أن عملية اخماده لا تزال متواصلة.

أما بولاية عين الدفلى، فقد تم تسجيل حريق بغابة البراقيق بلدية العبادية، حيث تواصل مصالح الحماية المدنية اخماده.