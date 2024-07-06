تسجيل حرائق غابات وأدغال عبر عدة ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، اليوم السبت، إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال.

وحسب بيان لذات الهيئة، تم تسجيل حريق غابة بجبل سيدي غريس ببلدية ام البواقي. كما تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية بجاية، تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مليحة بلدية شلاطة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

أما تيز وزو، فقد تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بقرية تيفزوين ببلدية أزفون، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية برج بوعريريج تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بقرية المكافحين، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

أما ولاية بسكرة، فقد تمك تسجيل حريق نخيل ببلدية سيدي عقبة، أين تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية سطيف، تم تسجيل حريق أشجار مثمرة بقرية لعوامر ببلدية عموشة، وتم إخماد الحريق نهائيا.

وفي سكيكدة، تم تسجيل حريق محصول زراعي بقرية فرفور ببلدية عزابة، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية ميلة، تم تسجيل حريق محصول زراعي بالطريق البلدي رقم 53 ببلدية القرارم قوقة، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة. وحريق محصول زراعي بحي مارشو ببلدية ميلة. أين تم إخماد الحريق.