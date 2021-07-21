تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة في الغرب والجنوب
بقلم أسماء.ع
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، في تنبيه جوي، من درجات حرارة قياسية في المناطق الغربية والجنوبية. وحسب المصلحة ذاتها، فإن الحرارة ستتتراوح بين 45 و 49 درجة تحت الظل بداية من منتصف النهـار إلى التـاسعة ليلا.
وعن الولايـات المعنيـة، بموجة الحر ذكر التنبيه نفسه، الشلـف ، غليـزان ، معسكـر ، إن قـزام ، برج بـاجـي مختـار. بالإضافة إلى تمنـراست ، إن صالـح ، تنـدوف ، أدرار .
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