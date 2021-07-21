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أخبار الجزائر

تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة في الغرب والجنوب

بقلم أسماء.ع
تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة في الغرب والجنوب
درجات حرارة قياسية
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، في تنبيه جوي، من درجات حرارة قياسية في المناطق الغربية والجنوبية. وحسب المصلحة ذاتها، فإن الحرارة ستتتراوح بين 45 و 49 درجة تحت الظل بداية من منتصف النهـار إلى التـاسعة ليلا. 

وعن الولايـات المعنيـة، بموجة الحر ذكر التنبيه نفسه،  الشلـف ، غليـزان ، معسكـر ، إن قـزام ، برج بـاجـي مختـار. بالإضافة إلى تمنـراست ، إن صالـح ، تنـدوف ، أدرار .

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