تسجيل ذروة قياسية في الطلب على الكهرباء اليوم

أعلنت سونلغاز، عبر شركتها الفرعية “سونلغاز، نقل الكهرباء ومسير المنظومة”، اليوم الاثنين، عن تسجيل رقم قياسي جديد لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك تبعا لموجة الحر الكبيرة التي تشهدها عديد ولايات الوطن.

وحسب بيان للمؤسسة، تم تسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 19.580 ميغاواط. وذلك تمام الساعة الثالثة و03 دقيقة (15:03سا).

وأشار البيان إلى أنه، بالإضافة للاستجابة النوعية للطلب المحلي القياسي على الكهرباء. تستمر سونلغاز في الحفاظ على مستويات التصدير نفسها نحو تونس.