تسجيل زيادة في الدفع الإلكتروني خلال السنة الجارية

كشف مدير مجمع المنفعة الإقتصادية لخدمات الدفع الآلي، مجيد مسعودان، أنّ عمليات الدفع الإلكتروني في الجزائر ستسجل ارتفاعا معتبرا في 2019.

مرجعا الفضل للجهود المبذولة من طرف هيئة الضبط لتطوير القطاع.

وفي هذا الصدد، أكد ذات المسؤول، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قيمة العمليات سترتفع شهرا بعد شهر، مضيفا بأنّه يُتوقع تسجيل زيادة معتبرة خلال السنة الجارية.

لاسيّما مع رفع العراقيل التي تحول دون إنتشار صيغة الدفع الألي على المستوى الوطني.

ومن بين الإجراءات التحفيزية يذكر تسهيل الإنضمام الى أرضية الدفع عن طريق الانترنيت لاسيما من خلال تخفيض حقوق الاستفادة.

والتي تراجعت إلى 50 ألف دينار “قابلة للدفع مرة واحدة”، مقابل 500 ألف دينار من قبل، حسب قوله.