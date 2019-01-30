تسجيل صوتي نادر لدعاء بصوت صدام حسين

نشرت رغد صدام حسين، الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولأول مرة، تسجيل نادر لدعاء بصوت والدها.

التسجيل يظهر لأول مرة، ولاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء على مواقع التواصل.

كما كشفت رغد عن قصيدة كتبها الرئيس العراقي الراحل في السجن بخط يده، وجهها لبناته، بتاريخ 3 أفريل 2006.

وجاء في القصيدة “تزاحمت وردات في بيتنا، وبناتي بها أجل الورد، أم أحمد وأم عدى، وصغيرتهم حلاوة السعد”

وتابع صدام حسين “لهن أصول عريقة عربيات الأب والجد، العفة أساس فخرنا، وشيختهم في ذلك رغد”.

وسبق لرغد أن نشرت عبر حسابها على تويتر، رسالة من صدام حسين لعائلته، كتبها بتاريخ 7 ديسمبر 2005.

جاء فيها “وحسب العمر أم عدى، أم عمر، أم على، أم أحمد، والحلاوة الصغيرة حلا، إنني بصحة تامة وبنعمة فلا تقلقوا”.

وأضاف صدام حسين في الرسالة “واذكروا الله يذكركم ويسدد أقدامكم، والسلام عليكم ورحمة الله”.

كما نشرت رغد رسالة أخرى، وجهها والدها للشعب العراقي، قبل إعدامه بـ4 أيام.

جاء فيها “أيّها الشعب الكريم، أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيب ظن مؤمن صادق أمين”.