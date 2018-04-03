تسجيل عدة إصابات بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو!

سجلت عناصر الحماية المدنية عدة إصابات من جانب أنصار شبيبة القبائل على هامش مباراة الكلاسيكو التي ستجمع اليوم الكاناري بمولودية الجزائر.

وحاول أنصار الشبيبة إقتحام المدرج المغلق بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، ما تسبب في تسجيل عدة جرحى وسط الأنصار.

هذا وعملت إدارة الشبيبة على فتح أبواب الملعب مجانا أمام الأنصار من أجل إستقطاب أكبر عدد من الجماهير خلال هذه المباراة المصيرية التي تحدد مستقبل النادي في القسم الوطني الأول.

ويحتل فريق الشبيبة المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة، فيما يحتل مولودية الجزائر المركز الثالث برصيد 40 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدّر شباب قسنطينة.