تسجيل غرامات تفوق 480 مليون دج بمطار الجزائر في 2023

أحصت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، تسجيل أزيد من 920 مخالفة وغرامات مستحقة تفوق قيمتها 480 مليون دج، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، عن المديرية العامة للجمارك، عاينت مفتشية أقسام الجمارك بالمطار، 906 مخالفة مكتب. فيما فاق مبلغ الغرامات المستحقة المتعلق بها 480 مليون دج.

كما بلغ عدد مخالفات قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 16 مخالفة. سمحت بحجز 83600 أورو و14200 دولار. فيما ناهز مبلغ الغرامات المستحقة المتعلق بها 43 مليون دج.

وبالمقابل، وفي سنة 2022، بلغ عدد المخالفات الجمركية المسجلة في المكاتب 1311 مخالفة، بمبلغ غرامات مستحقة يفوق 42 مليار دج.

كما سجلت مفتشية الجمارك في نفس الفترة 56 مخالفة مرتبطة بقانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

أسفرت عن حجز أزيد من 86 ألف أورو وحوالي 112 ألف دولار، مع مبلغ غرامات يناهز 38 مليار دج.

أهم المحجوزات المحققة خلال الـ5 أشهر الأولى من 2023

وتمثلت أهم المحجوزات المحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، في أكياس تحتوي مواد متفجرة.

وكذا مسدس قبضي، و13 كاشف معادن، و5 أختام إدارية خاصة بهيئات رسمية. و120 شريحة إلكترونية و27 هيكلا مزودا ببطاقات إلكترونية “جي.بي.أس”.

بالإضافة إلى 8044 هاتف نقال، و4909 شاشة هاتف نقال، و8376 ساعة ذكية. و671 لوحة رقمية، و10629 سماعة “بلوثوث”، و2124 خرطوشة سجائر. و238 سيجارة إلكترونية و600 قارورة سائل خاص بالسجائر الإلكترونية.

كما تم حجز حوالي 640 غرام من الذهب و500 غرام من الفضة من قبل مفتشية أقسام الجمارك بمطار هواري بومدين- مسافرين.

وفيما يتعلق بسنة 2022، فتمثلت أهم المحجوزات في 385 قرصا مهلوسا، وقرابة 550 غرام من الكوكايين.

وكذا 2 بنادق صيد، وبندقية هوائية، وطائراتي “درون” مع لواحقهما، و16 كاميرا تجسس. و22 جهاز “جي.بي.أس” و210 “بلوثوث” سري وغير مرئي.

بالإضافة إلى 16 ألف هاتف نقال، و5387 شاشة هاتف نقال، و926 ساعة ذكية، و192 لوحة رقمية. وحوالي 3 آلاف سماعة “بلوثوث” وكذا 1145 خرطوشة سجائر.

وكذا كمية معتبرة من المعادن النفيسة تمثلت في أزيد من 5ر2 كلغ من الذهب و7ر4 كلغ من الفضة.