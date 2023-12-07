تسجيل قبل 31 ديسمبر.. إطلاق برنامج “الإحتضان الإفتراضي 2024”

أطلقت الوكالة الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية وتطويرها بالشراكة مع متعامل الهاتف النقال “جازي”. نداء على المستوى الوطني لحاملي المشاريع الريادية والمبتكرة للمشاركة في برنامج “الاحتضان الافتراضي 2024”. بهدف تحقيق مشاريعهم الريادية في ميدان التكنولوجيا والابتكار.

وحسبما جاء في بيان لذات الوكالة، فإنه يمكن للمهتمين، أيا كانت إقامتهم التسجيل والمشاركة بسهولة في هذا البرنامج الافتراضي بنسبة 100 بالمئة. قبل تاريخ 31 ديسمبر عبر الرابط https://anpt.dz/pre-inscription/incubation .

وأوضح البيان أن هذا البرنامج موجه لكل من لديه فكرة مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة (التكنولوجيا المالية, التكنولوجيا الزراعية, انترنت الأشياء, حوسبة السحابية. بالإغضافة كذلك إلى ميتافيرس، الذكاء الاصطناعي، جيوماتيك..” و كذا إلى كل مهتم بالإبتكار ويرغب في استكشاف الفرص المتاحة في عالم ريادة الأعمال وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والرقمنة”.

كما هو موجه إلى كل من يرغب في تطوير مهاراته الريادية وإنشاء شركته الناشئة في مجال الإبتكار والتكنولوجية.

و أفاد البيان، أن هذا البرنامج سيرافق أصحابه في مغامراتهم الريادية من خلال مجموعة معتبرة من المزايا. بما في ذلك الإستفادة من دورات تكوينية وورشات عمل إفتراضية ينشطها خبراء بارزين. بالإضافة كذلك إلى ورشات تطبيقية لتحسين كفاءتهم الريادية. وسيستفيدون من خلال هذا البرنامج من دعم وتوجيه شخصي عن بعد لتطوير مشاريعهم بداية من التصميم إلى غاية التنفيذ. علاوة على حصولهم على فرص المشاركة في أحداث ولقاءات إفتراضية وحضورية تعزز التواصل وتطوير شبكة العلاقات.

ويوجد من بين المزايا كذلك إستفادتهم من منصة تعليم الكترونية خاصة بالوكالة ANPT Learn ذات محتوى ثري (ورشات, تكوينات وكتب الكترونية…).

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