تسجيل قرابة 112 ألف مسافر عبر المحطة البحرية بمستغانم

بلغ عدد المسافرين عبر المحطة البحرية بميناء مستغانم خلال التسعة أشهر الأولى، من السنة الجارية حوالي 112 ألف مسافر ذهابا وإيابا.

وحسب المديرية التجارية لمؤسسة ميناء مستغانم، فإنه تم تسجيل إستقرارا في عدد المسافرين المغادرين لأرض الوطن قدر بـ 57 ألف مسافر.

مقابل تراجع عدد المسافرين الوافدين بـ 28 في المائة 55 ألف مسافر بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وعرفت الفترة من الأول جانفي وإلى غاية 30 سبتمبر الماضي مرور 44.634 مركبة ذهابا وإيابا، عبر المحطة البحرية لميناء مستغانم.

وبلغ عدد المسافرين عبر ميناء مستغانم منذ بداية موسم الإصطياف في الفاتح جوان الماضي زهاء 35 ألف مسافر وعدد المركبات ذهابا وإيابا 23 ألف مركبة.

وهو ما يمثل 35 في المائة من الحصيلة الإجمالية للمسافرين و52 في المائة من المركبات.

وتم تسجيل هذه الحصيلة من خلال 133 رحلة بحرية قام بها متعامل خاص أجنبي يضمن النقل البحري للمسافرين بين مستغانم وميناء فالنسيا الإسباني.