تسجيل قرابة 13 ألف إصابة جديدة بسرطان الثدي سنة 2018

سجلت 12 ألف و800 حالة جديدة بسرطان الثدي خلال سنة 2018، وهناك 300 حالة جديدة سنويا.

حسبما أكدته الدكتورة عبد الوهاب أمينة طبيبة مختصة بأورام الثدي بمصلحة الجراحة بالمركز الوطني لمكافحة السرطان ” بيار وماري كوري”.

مشيرة إلى أن أهم خطوة عبرتها النساء الجزائريات في العشر سنوات الأخيرة هو تكسير الطابوهات المتعلقة بالإصابة بسرطان الثدي.

لا سيما فيما يتعلق بالتحسيس بالكشف المبكر.

مضيفا خلال استضافتها بالقناة الأولى، أنّ الإنفجار في الإصابة بسرطان الثدي لا يخص الجزائر بل العالم بأسره.

وأعلنت عبد الوهاب أنه تم تسجيل 12800 حالة جديدة في العام 2018 وبمقارنتها مع عدد الاصابات في 1995 كان هناك 300 حالة سنوية.

لذلك، فإن الوقاية من المرض والتحسيس بأهمية الكشف المبكر أمر جد مهم.

وقالت الطبيبة عبد الوهاب، إنّ التحسيس بضرورة الكشف المبكر وإجراءات الفحص الدورية للثدي لا تهدف الى تقليص نسب الإصابة.

التي لا تزال تعرف منحى تصاعدي بل من أجل رفع معدلات النجاح في حالات الجراحة بدل اللجوء إلى العلاج الكيماوي.

وأوضحت المختصة ان نصف الحالات التي كانت تتقدم إلى المركز الوطني لمكافحة السرطان كانت تصنف في الدرجات الأخيرة.

من الإصابة وهو ما يدفعنا الى تحويلها الى العلاج الكيماوي مباشرة دون جراحة لذلك لا بد من تعاون الجميع.

من أجل تقليص نسب خطر انتشار السرطان إلى أعضاء أخرى من خلال القيام بالفحوص الدورية والكشف المبكر لسرطان الثدي.

وألحت الطبيبة المختصة على اهمية الدعم العائلي والاجتماعي للمصابات بسرطان الثدي.

وأكدت أنه عامل فعال في رفع نسب النجاح، لأن الأمر لا يتعلق بالعلاج الكيماوي، أو الجراح بل يتعلق بالتشجيع والدعم النفسي.

لمصابات لا سيما من طرف أزواجهن، وهو ما يرفع من نسب نجاح العلاج بكل مراحله.