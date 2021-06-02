تسجيل قرابة 44 ألف مخالفة خاصة بمنتوجات مقلدة خلال 4 أشهر

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن تسجيل 43871 مخالفة متعلقة بمنتوجات مقلدة، خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية.وجاء هذا، في كلمة للوزير، بمناسبة المنتدى الدولي السادس حول التقليد.

وأورد الوزير في الخطاب الذي قرأه نيابة عنه المكلف بالدراسات لدى وزارة التجارة أن “مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود والأسواق قد تمكنت خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2021 من اجراء 548.257 تدخلا، سمح بتسجيل 43871 مخالفة وتحرير 41632 محضر متابعة قضائية”.

وأضاف الوزير، إن المنتوجات المقلدة تعتبر اشكالية لاسيما بسبب وجود أسواق الاستهلاك التي تروج لعدد من المنتوجات المقلدة كالمواد الغذائية وأدوات الزينة ومواد أخرى أو سلع تمثل خطرا على صحة المستهلك أو أمنه.

هذا وسطرت الوزارة برنامج عمل خاص يتعلق بمراقبة مجمل المنتوجات المصنعة في الجزائر أو المستوردة من الخارج.وجاء ذلك، من خلال تطوير الخبرات والمورد البشري وأدوات تحليل بمخابر مكافحة المنتوجات المقلدة التابعة لوزارة التجارة أو لوزارات أخرى.

كما تم وضع مخابر متنقلة على مستوى مراكز المراقبة الحدودية من أجل التحقق من الجودة ومكافحة المنتوجات المقلدة.وكذا اطلاق تطبيقات الكترونية جديدة خاصة بالمنتوجات المستوردة على مستوى الحدود.