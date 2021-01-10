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تسجيل لقاح “سبوتنيك-V” من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

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تسجيل لقاح “سبوتنيك-V” من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم الأحد، عن تسجيل اللقاح الروسي “سبوتنيك-V” من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

ويأتي ذلك، في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة لأجل الشروع في حملة التلقيح المقررة خلال شهر جانفي الجاري.

وجاء في بيان للوزارة: “تم اليوم الأحد منح تسجيل اللقاح الروسي GAM-COVID-Vac سبوتنيك-V من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية”.

وجاء ذلك، وفقا لنتائج اجتماع لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري المنعقد في نفس اليوم.

وكذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 المتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=946340

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