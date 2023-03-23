تسجيل مواليد 2017 في السنة أولى إبتدائي بداية من هذا التاريخ

من المنتظر أن تشرع المؤسسات التربوية في الطور الإبتدائي، في استقبال ملفات مواليد سنة 2017 للتسجيل في السنة أولى ابتدائي بداية من أول أفريل.

وتمتد العملية إلى غاية 30 جوان، مع إمكانية تمديدها لشهر سبتمبر بالنسبة للذين تعذر عليهم عملية التسجيل.

ويتعلق الأمر بالمولودين في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.

وأكدت الوزارة أن التسجيل يكون حسب القطاع الجغرافي، أو مكان العمل وهذا بإظهار شهادتي الإقامة والعمل على التوالي.

كما يسمح للتلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة أن يسجل في أي مدرسة تناسبه.

واشترطت الوزارة أن تشرع المؤسسات التربوية في تعليق الإعلانات أواخر هذا الشهر أمام المؤسسات التربوية. قصد تمكين أولياء التلاميذ من الإطلاع عليها.

وكذا تحضير الملفات التي تتضمن كل من شهادة الميلاد ونسخة من شهادة التلقيح وصورتين شمسيتين. إضافة إلى وصل كراء الكهرباء والغاز لإثبات الانتماء وتجب الاكتظاظ في الأقسام التحضيرية.

كما اشترطت الوزارة من مديري الابتدائيات أن لا يتجاوز عدد التلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية 25 تلميذا وفقا للمعايير البيداغوجية المعمول بها. كما أمرت مفتشي إدارة المواد متابعة ملف الأقسام التحضيرية عن كثب.