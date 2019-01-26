تسجيل نفوق 383 رأس من الماشية و40 بؤرة لمرض الحمى القلاعية

كشف مراد براهيمي رئيس الغرفة الفلاحية في برج بوعريريج عن تسجيل 40 بؤرة لمرض الحمى القلاعية.

عبر ستة عشرة بلدية موجودة في المناطق المجاورة لولاية برج بوعريريج.

مثل: الحمادية والعش،حرازة، بن داود، خليل، تاغروت، ولاد براهم وراس الواد.

كما سجل نفوق ثلاث مئة وثلاثة وثمانين رأس ماشية، لكن من المحتمل ان تكون قد تجاوزت الحصيلة ستة مئة رأس.

حيث تبقى هذه مجرد أرقام بعيدة عن الواقع، في ظل تكتم الكثير من الفلاحين عن الحالات المصابة.

وقد صرح لخضر روان وهو مربي ماشية، عند أخذ عينات من الماشية ثبتت اصابتهم بالحمى القلاعية.

واستفدنا من تلقيح مواشينا، لكن لغاية اللحظة لا نزال نعاني من موت رؤوس ماشيتنا.

ليبقى توفير علاج فعال في أسرع وقت هو مطلب الوحيد للموالين ومربيي الماشية.

في حين لم تسجل الى حد الآن أية حالة لطاعون لمجترات الصغيرة.