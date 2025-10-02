تسجيل نقائص خلال الدخول المدرسي..الوزير والي العاصمة يسدي أوامر صارمة

أمر الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل السريع ببعض النقائص المسجلة بخصوص الدخول المدرسي.

وجاءت تعليمات الوزير والي العاصمة، خلال ترأسه اجتماعا للمجلس التنفيذي. الذي حضره كل من الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية. المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية،

واستمع الوزير إلى عرض بخصوص تقييم الدخول المدرسي. وكافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف على غرار الإطعام، النقل المدرسي والمؤسسات التربوية المستلمة.

وفي آخر نقطة من جدول الأعمال، والمتعلقة بمتابعة الدخول المهني لموسم 2025-2026. تم تقديم عرض مفصل حول الملف حيث يبلغ عدد المؤسسات التكوينية 358 مؤسسة منقسمة إلى معاهد وطنية وولائية ومراكز متنوعة.

كما تم إحصاء 29.011 متكونًا يؤطرهم 4468 موظفا بين مختلف الرتب، و229 تخصصا ضمن 20 شعبة مهنية.

فيما تم تخصيص 13.607 عرضا للتكوين لدورة أكتوبر 2025 حسب نمط التكوين.

وأعطى رابحي، تعليمات تخص مشاريع الإنجاز وعمليات التهيئة والصيانة للمرافق التكوينية قصد التكفل السريع بها ووضعها حيز الخدمة.