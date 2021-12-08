تسجيل هزة أرضية بشدة 3.3 درجة بالمسيلة

سجلت اليوم الاربعاء هزة أرضية بالمسيلة، الهزة كانت على الساعة 00سا و50د بلغت شدتها 3.3 درجة على سلم ريشتر.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية حدد مركز الهزة بـحوالي 4 كم شمال شرق حمام الضلعة.

كما شعر سكان ولاية بجاية أول أمس الإثنين بهزة أرضية بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل، فقد سجلت هزة أرضية أول أمس الإثنين، على الساعة 03سا و 19د.

كما بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر. وحدد مركز الهزة بـ 09 كم جنوب غرب خراطة بولاية بجاية.

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كما سجلت الأربعاء الماضي هزة أرضية في حدود الساعة 21سا و 56د وبلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر. بالإَافة كذلك إلى أنها سجلت بولاية البليدة

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية حدد مركزها بـ 1.2 كم شمال شرق شريعة، بولاية البليدة.

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كشف عالم الفلك، لوط بوناطيرو، في تصريح سابق بأن ولاية ميلة مصنفة كمنطقة زلزالية وسد “بني هارون” هو أحد أسباب الهزّات الأرضية التي تشهدها الولاية منذ جوان الفارط.

وصرّح بوناطيرو لـ”النهار أونلاين” بأن الهزّات الأرضية التي تعرفها ولاية ميلة منذ جوان الفارط أسبابها متعددة نظرا لتضاريس المنطقة الجغرافية المصنفة أصلا كمنطقة زلزالية.

مضيفا بأنه يجب معرفة بأن الزلازل مرتبطة بالمكان والزمان، فزمنيا عرفت الأرض فترة طويلة من حالة السبات الفيزيائي وحتى البراكين نقصت عامة في العالم.

مشيرا إلى أن كوكب “الأرض” هو كوكب حي خلافا لباقي الكواكب التي ليس لديها أي نشاط جيوفيزيائي، لهذا تشهد فترات السبات والنشاط، غير أننا مررنا بفترة طويلة من حالة سبات نشاط الأرض ولم نشهد زلازل كارثية.

ومن ناحية المكان، أكد بوناطيرو بأن ميلة مصنفة من المناطق الزلزالية في الجزائر، وما يزيد من احتمال وقوع هزّات أرضية، هو سد “بني هارون” الذي يعدّ من أكبر السدود في إفريقيا.

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