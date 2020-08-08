تسجيل هزتين ارتداديتين جديدتين بميلة وهذه الحصيلة النهائية للأضرار

تم اليوم السبت، تسجيل هزتين إرتدادتين جديدتين بولاية ميلة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية ميلة، فقد تم تسجيل الهزة الأولى على الساعة 13 سا08 على بعد 3 كم شرق القرارم قوقة، بقوة 2.9 درجة.

أما الهزة الثانية، فقد تم تسجيلها على الساعة الثانية زوالا و4 دقائق، على بعد 3 كم شمال غرب القرارم قوقة .

وسجلت الحماية المدنية في آخر حصيلة لها، تشققات بالأعمدة و الجدران لـ 17 منزلا قديما بحي ميلة القديمة، تشققات بالأعمدة و الجدران لـ 05 منازل إسمنتية بحي قصر الماء.

أما بحي الخربة، فقد تم تسجيل تشققات بالأعمدة والجدران لأكثر من58 منزل إسمنتي، و25 منزل آيل للسقوط ، منزل بـ 05 طوابق إنهيار كلي، إنهيار شبه كلي لمنزل بـ 04 طوابق، تشقق الطريق بمحيط عمراني بمسافة 500 م بفجوة 15 سم.

وبحي سيدي بويحي، تم تسجيل تشققات للأعمدة و الجدران لـ 11 منزل، أما بحي 240 مسكن، فقد سجلت مصالح الحماية تشققات للأعمدة و الجدران لـ 15 منزل و قاعة للأفراح + إنهيار كلي لمنزلين .

وبتحصيص بوالمرقة، تم إحصاء منزلين مهددين بالإنهيار غير مسكونين، ومنزلين بهما تشققات بالجدران والأعمدة بكل من شارع القدس وحي عين كشكين.

كما خلفت الهزة الارضية سقوط الحجارة بالطريق الوطني رقم 27 بلدية حمالة دائرة القرارم قوقة، وتشققات بالأعمدة و الجدران لـ 34 منزل بكل من حي السيباري ببلدية حمالة.

وتشققات بالجدران والأسقف لـ 5 منازل وعمارتين بدائرة سيدي مروان.

وفي دائرة وادي النجاء، تم تسجيل 29 منزل به تشققات بكل من بلديتي زغاية و أحمد راشدي، مع بعض تشققات جدران المنازل والأعمدة بكل من بلدية التلاغمة، ترعي باينان، بوحاتم، وادي العثمانية، شلغوم العيد، فرجيوة،عين الملوك.