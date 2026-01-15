تسجيل وتصحيح وثائق الحالة المدنية للمواطنين بالداخل والخارج.. وزارة الداخلية تصدر بيانا هاما

أعلنت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية عن إطلاق خدمة جديدة موجّهة للمواطنين المقيمين داخل الوطن وخارجه، وهذا في في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تعزيز الجهود الهادفة إلى رقمنة المرفق العمومي وتبسيط الخدمات الإدارية،.

وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين المواطنين المولودين بالخارج أو المتواجدين خارج أرض الوطن من إيداع طلبات تسجيل وتصحيح وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم مباشرة على مستوى البلديات. دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز التعاون المشترك بين قطاعي الداخلية والشؤون الخارجية، خاصة في مجال التبادل البيني والربط المعلوماتي. بما يسمح بتحسين جودة الخدمات المقدمة وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين المعنيين.

كما ستسهم هذه الخدمة في تسريع معالجة الملفات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطن، وتوفير الوقت والجهد. سواء بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج أو أولئك المتواجدين داخل الوطن.

وأشار البيان إلى أن هذه الخدمة الجديدة ستُطبَّق في مرحلة أولى على مستوى بلديات ولاية الجزائر العاصمة. بالإضافة إلى بلديات المقارّ الرئيسية لبقية ولايات الوطن، على أن يتم تعميمها لاحقًا عبر جميع البلديات المنتشرة على كامل التراب الوطني.