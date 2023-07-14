تسجيل وفاة شخص وإنقاذ 2 أخرين عبر شواطىء مستغانم 

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية مستغانم لنهار اليوم الجمعة عدد من التدخلات مع مستوى شواطىء الولاية.

وحسب بيان ذات المصالح فقد تدخل اعوان الحماية المدنية وحراس الشواطئ لوحدة قطاع المقطع في حدود الساعة 07 و23 دقيقة صباحا لانقاذ غريق في حالة حرجة مجهول الهوية.

الضحية عمره ما بين 45 سنة إلى 50 سنة غرق في منطقة ممنوعة للسباحة تبعد عن شاطئ سيدي منصور غربا حوالي 1 كلم. وبعد معاينته من طرف طبيب مصلحة الإستعجالات الطبية صرح بوفاته.

بينما تدخل اعوان الحماية المدنية لوحدة حاسي ماماش على الساعة11سا و50د من اجل انقاذ غريق بشاطئ اوريعة.

الشاب يبلغ 21 سنة، ينحدر من ولاية غليزان، تم اجلاؤه الى استعجالات مستغانم وهو الان في حالة مستقرة.

هذا وقامت وحدة قطاع المقطع على الساعة 14سا و20 دقيقة لانقاذ غريق فاقد الوظائف الحيوية .