تسجيل وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل وفاة رجل تسعيني إثر إصابته بفيروس كورونا، و13 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوردت الوزارة، إن عدد الإصابات المؤكدة في لبنان، بلغ 133 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن الأحد الماضي، أن بلاده في حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا، ودعا الجميع إلى مواصلة العمل من منازلهم.