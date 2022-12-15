تسجيل وفاة 25 شخصا وإصابة 128 أخرين خلال 6 أيام

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صحفة طريقي المختصة والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور حصيلة حوادث المرور خلال الفترة الممتدة مابين من 6 إلى 12 ديسمبر 2022.

وأوضحت ذات المصالح في منشورهاانه تم تسجل في الفترة الممتدة مابين 6 إلى 12 ديسمبر 2022 عبر إقليم الاختصاص 89 حادث مرور. حيث اسفرت هذه الحوادث عن وفاة 25 شخصا وإصابة 128 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وسجلت ولاية عين الدفلى أكبر عدد للحوادث وذلك بـ 9 حوادث. بينما سجلت ولاية البويرة وكذا تيبازة 7 حوادث. في حين سجلت ولاية الجزائر الجزائر 6 حوادث.