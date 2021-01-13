تسجيل وفيات قياسية بأمريكا.. وتحذير من نفاذ لقاح كورونا

احتلت، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية أعلى قمة في مؤشر الوفيات بسبب كورونا، بعدما تجاوزت 4500 وفاة في 24 ساعة.

وحذّر رئيس بلدية مدينة نيويورك، من أن مخزون اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا قد ينفد بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وبلغ عدد الوفيات رقما قياسيا جديدا تجاوز 4500 فاة، خلال 24 ساعة- بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وتشير بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، إلى ارتفاع محسوس في عدد الاصابات ب فيروس كورونا.

وتجاوز عدد الإصابات في سويسرا 487 ألفا و357 إصابة،كما سجلت بيانات هوبكنز، عدد الإصابات في إسبانيا بـ 14.2 مليون حالة.