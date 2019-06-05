تسجيل 10 آلآف حالة تسمم غذائي و7 وفيات في 2018

سجلت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، 10 آلآف حالة تسمم غذائي في سنة 2018، تسببت في وفاة 7 أشخاص.

وحسب حصيلة قدمها لـ”وأج”، مدير الوقاية بالوزارة، جمال فورار، فإن أسباب التسممات الغذائية، تعود لعدم احترام قواعد النظافة وسوء تخزين، وحفظ المواد الغذائية، سيما سريعة التلف.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الجزائر تسجل سنويا بين 5 الى 10 آلآف حالة، متسببة في بعض الوفيات.

و تبلغ تكلفة التكفل بحالات التسمم الغذائي، 54 مليون دج ، حسب ذات المتحدث.

وحذر المسؤول، من التعرض للتسمم خلال موسم الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والذي يشهد تنقلات واسعة للأشخاص.

وخاصة مع انتشار المطاعم المتنقلة، سيما على شواطئ البحر، وكذا المخيمات الصيفية وتنظيم الأعراس، والولائم الجماعية.

واعتبر ذات المتحدث، أن حالات التسمم المعلن عنها، لا تعكس العدد الحقيقي الذي قد يصل الى حوالي 50 الف شخص سنويا.

وتتمثل أعراض الإصابة بالتسممات، في الشعور بالألم الشديد بالبطن، والقيء والإسهال وأوجاع بالرأس.

لذلك يجب الاسراع في زيارة الطبيب، لأن ظهور هذه الأعراض وحسب طبيعة المواد المستهلكة، “قد تكون قاتلة”.