تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، فيما تماثل 4 مرضى للشفاء، مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271079 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182556 حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.