تسجيل 1010 حالة غرق خلال يوم واحد!

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا للبيانات المعلنة، بلغ إجمالي التدخلات 4234 تدخلًا، وهو ما يعكس كثافة العمل الميداني، بمعدل تدخل كل 20 ثانية.

وفيما يخص حوادث الغرق، قامت فرق الإنقاذ بـ 1010 تدخلًا، أسفرت عن إنقاذ 823 شخصًا من خطر الغرق، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة.

أما حوادث المرور، فسجلت ذات المصالح 271 تدخلًا، نتج عنها إصابة 354 شخصًا بجروح، ووفاة 5 أشخاص.

وتعد هذه الأرقام تذكيرًا بخطورة الحوادث وتستدعي المزيد من الحذر من قبل السائقين والمشاة.