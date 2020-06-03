تسجيل 1093 مخالف للتباعد الصحي ووضع أزيد من 18 ألف مركبة بالمحشر شهر ماي

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن حصيلة نشاطاتها خلال فترة الحجر الصحي، شهر ماي المنصرم.

وحسب بيان للمديرية، اليوم، قامت مصالح الشرطة، خلال نفس الفترة، بمراقبة 225591 شخص، مع تسجيل 1093 مخالفة تتعلق بعدم احترام التباعد الصحي.

كما سجلت مصالح الشرطة على المستوى الوطني، مراقبة 225591 شخص و120409 مركبة، وضعت 18113 منها بالمحشر نتيجة وجودها في حالة مخالفة.

وتم خلال نفس الفترة، إخضاع 10616 دراجة نارية، وضع 5412 منها بالمحشر.

كما تم تسجيل 476 عملية تطهير وتعقيم للشوارع والساحات العمومية، ضمن إقليم الاختصاص.

و تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، على أن مصالح الشرطة تبقى ساهرة على أمن المواطن و حماية الممتلكات و الحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق التنظيم المتعلق بإجراءات الحجر الصحي.

وتدعو المديرية في ذات الإطار، مستعملي الطريق، إلى توخي الحيطة و الحذر.