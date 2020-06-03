تسجيل 1093 مخالف للحجر ووضع أزيد من 18 ألف مركبة بالمحشر خلال شهر ماي

كشفت المديرية العامة للامن الوطني عن حصيلة نشاطات مصالح الشرطة خلال فترة الحجر الصحي لشهر ماي 2020.

وأوضحت ذات المديرية تسجيل 1093 مخالفة تتعلق بعدم احترام التباعد الصحي للوقاية من فيروس كورونا خلال ماي الفارط

كما تم مراقبة 225291 شخص في تلك الفترة مع مراقبة 120409 مركبة، كما قامت ذات المصالح بمراقبة 10616 دراجة.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار التدابير الإحترازية المتخذة للحد من إنتشار وباء كورونا.

في حسن وضعت مصالح الأمن وضع 18113 مركبة بالمحشر خالف أصحابها إجراءات الحجر الصحي، وكذا 5412 دراجة بالمحشر.

في ذات السياق قامت ذات المصالح في نفس الفترة بـ 476 عملية تطهير وتعقيم الشوارع والساحات العمومية.