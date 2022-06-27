تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 11 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 7 مرضى إلى الشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 266049 حالة، فيما قدر مجموع المتماثلين للشفاء 178510 حالة.

ومع تواصل عدم تسجيل أي وفاة خلال الفترة المذكورة آنفا، فإن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند 6875 حالة.

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اعلنت وزارة الصحة السبت، عن عدم تسجيلها لأي إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولا أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثلت حالة واحدة للشفاء، وتواجد مريض واحد في العناية المركزة.

كما دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.