تسجيل 11 حريق غابة عبر 10 ولايات خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة عديد من حرائق الغابات منها بولاية الطارف، جيجل، تيزي وزو، عنابة، الشلف، باتنة، تيبازة، عين الدفلى، بجاية، غليزان، منها الحرائق الغابية.

وتم تسجيل خلال ذات الفترة 47 حريق بصفة عامة منها 11 حريق غابات، حرائق ادغال، 15 حرائق حشائش يابسة. و17 حريق محاصيل زراعية

وخلفت هذه الحرائق الخسائر قدرت بـ 51 هكتار من الغابات، 7 هكتارات ادغال. 15 هكتار حشائش يابسة واحراش، 7557 احزمة تبن، 49 نخلة. حيث تدخل جهاز مكافحة حرائق مكن من السيطرة على هذه الحرائق.

للعلم لا تزال هناك حرائق بتيبازة في القرية المسمى سيدي سالم بلدية الارهاط. الشلف في المكان المسمى بونيهي ببلدية سيدي عكاشة. البليدة في المكان المسمى بوسردينة بلدية حمام الوان.