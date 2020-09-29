تسجيل 1110 حالة إصابة بالملاريا في 5 ولايات من الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1110 حالة إصابة بالملاريا في 5 ولايات بالجنوب الجزائري.

وحسب بيان الوزارة، فإن ولاية تمنراست سجلت أكبر حصيلة بـ 918 حالة إصابة بالملاريا، تليها ولاية أدرار بـ 96 حالة إصابة، في حين سجلت ولاية إيليزي 89 حالات إصابة بالملاريا، بينما سجلت ولاية ورقلة 5 حالات، فيما تم تسجيل حالتي إصابة بالملاريا في غرداية.

هذا وأوضح المصدر نفسه، أن بعض الإصابات المسجلة أصحابها قدموا من الخارج، وقد تم التكفل بهم بالمؤسسات الصحية.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إخراج مخزون احتياطي من اللقاح المضاد للملاريا وتوجيهه لولايات الجنوب.