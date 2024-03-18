تسجيل 113 مشروعا أجنبيا

كشف المدير العام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن تسجيل 113 مشروعا مقترح من طرف أجانب كاستثمار مباشر أو بالشراكة.

وإعتبر المدير العام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن هذا العدد مؤشرا هاما على تحسن مناخ الأعمال في البلاد.

وأوضح ركاش أن عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 وإلى غاية يومنا هذا بلغ 113 مشروعا، منها 43 استثمار أجنبي مباشر و70 مشروع بالشراكة مع أجانب.

كما سجلت الوكالة عبر المنصة الرقمية للمستثمر 22 طلبا للعقار الاقتصادي من طرف متعاملين اقتصاديين أجانب.

وأضاف ركاش أن هذه الاستثمارات ترتكز على قطاعات نشاط تسمح بتقليص فاتورة الواردات كإنتاج المواد الاولية.

بالإضافة إلى أن هذا العدد المسجل إلى غاية الان يعكس “التحسن الكبير لمناخ الأعمال في الجزائر.

ويضيف ذات المسؤول أن هذا يرجع بفضل المزايا التنافسية الكبيرة المتاحة وكذا الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة، خاصة وأن طلبات الاستثمار في تزايد مستمر.

ونظمت مندوبية الاتحاد الأوربي في الجزائر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حول “مناخ الاستثمار في الجزائر”، لفائدة ممثلي الهيئات الديبلوماسية لدول الاتحاد, بحضور ممثلين عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.