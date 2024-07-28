تسجيل 12 حريقا غابيا عبر 7 ولايات في الوسط والشرق

أعلنت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن تسجيل 12 حريقا غابيا عبر سبع ولايات في الوسط والشرق.

وأوضح بيان مصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل 3 حرائق غابات في جيجل بأولاد عنان وتاحنوث وببوداود في جيجل يجري إخمادها.

وقد تم تسجيل 3 حرائق غابية في أولاد عيس والميارة ببرج منايل وأولاد بدخان بولاية بومرداس، حيث تم إخماد اثنين منهما، فيما يجري العمل على إخماد آخر. يضيف المصدر نفسه.

كما نجحت مصالح الحماية المدنية، في إخماد حريقين غابيين في منطقتي سيدي عيش وديدون بأوزلاقن بولاية ببجاية. وكذا 3 حرائق في غابة الدولة بباتنة وحي بن عربية بقالمة وغابة أولاد التركي بالمدية.