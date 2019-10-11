تسجيل 126 حالة إلتهاب سحايا في ولايات الوادي وباتنة وجيجل

سجلت وزارة الصحة 126 حالة إلتهاب السحايا ب ثلاث ولايات من الوطن.

موضحة أن الأمر يتعلق بالتهاب سحايا فيروسي” وهي عدوى خفيفة لا “تستدعي علاجا خاصا”.

واوضح بيان للوزارة انه “تم منذ الفاتح أكتوبر إلى اليوم تسجيل حالات اصابة بالتهاب السحايا على مستوى ثلاث ولايات هي الوادي بـ84 حالة مصرح بها و18 حالة لا زالت في المستشفى.

وباتنة ب12 حالة مصرح بها 05 حالات لازالت في المستشفى وكذلك جيجل ب30 حالة مصرح بها و 35 لازالت في المستشفى وذلك من سبتمبر الى 10 اكتوبر 2019”.

واوضح ذات المصدر أن التشخيص الميكروبيولوجي للحالات المسجلة قد اظهر ان الامر يتعلق بالتهاب سحايا فيروسي.

كما اشارت الوزارة إلى أن هذه العدوى التي تتسبب فيها عدة فيروسات مختلفة عن بعضها تكون غالبا خفيفة ولا تتطلب علاجا خاصا على عكس حالات التهاب السحايا البكتيرية.

واكدت في هذا الخصوص ان هذه الحالات من التهاب السحايا الفيروسي ذات الطابع الموسمي “تشفى في ظرف اسبوع تقريبا ويمكنها ان لا تستدعي المكوث بالمستشفى إلا إذا أدت العدوى إلى أعراض شديدة أو إذا تعلق الأمر برضيع”.

و ذكر المصدر ذاته بأن طريقة انتقال عدوى التهاب السحايا يتم عبر الإتصال المباشر أو من خلال استنشاق جسيمات في حالة سعال احد الاشخاص بالقرب من الاخر.

مؤكدا ان بعض الحركات قد تقلل بشكل كبير من اخطار الاصابة بمرض التهاب السحايا.

في هذا الصدد تنصح الوزارة “بالغسل الجيد و المنتظم لليدين” موضحة ان “التهاب السحايا الفيروسي ينتقل كذلك عبر الايدي الوسخة”.

وخلصت في الأخير إلى التذكير بأن “إحترام تدابير النظافة يمكنه ان يقلص بشكل كبير من عدوى التهاب السحايا الفيروسي”.